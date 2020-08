Cultuursector wil zalen voor 60 procent vullen

De crisiscel cultuur vraagt aan de Nationale Veiligheidsraad, die donderdag bijeenkomt, om zalen tot ‘minstens 60 procent’ te kunnen vullen. ‘Steunmaatregelen zullen hoogst noodzakelijk blijven.’

De cultuursector zit in ademnood. De sector trekt al wekenlang aan de alarmbel. De huidige maatregelen, met een maximum van 100 toeschouwers binnen, zijn een doorn in het oog.

‘De huidige maatregelen die bezoekersaantallen aftoppen op 100 toeschouwers, ongeacht de grootte en de capaciteit van de zaal, zijn onwerkbaar en maken optredens voor de meeste van onze huizen totaal onrendabel’, klinkt het in een persbericht dat onder meer NT Gent verspreidt. ‘Onze sector werkt op basis van de strengste parameters en protocollen die we met virologen en overheden afspreken’, klinkt het in een persbericht. ‘Zelfs in die context kunnen onze publiekswerkingen op minstens 60 procent capaciteit werken.’

De vraag om naar 60 procent te gaan ‘is een voorstel dat ondersteund wordt door de virologen en onze sectorexperten’, klinkt het nog.

Zelfs als donderdag de Veiligheidsraad met die vraag zou instemmen zullen steunmaatregelen nodig blijven, merkt de crisiscel op. Die vraagt een verlenging van de tijdelijke werkloosheid tot en met de zomer van 2021. ‘Er is, zoals voor de hele economie, ook dringend nood aan een integraal relanceplan tot eind 2021 voor de cultuursector.’