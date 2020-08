Michelle Obama maait ‘de president zonder mededogen’ neer

‘Dit is de verkeerde president voor ons land. Hij staat voor alles wat wij onze kinderen leren niet te doen.’ Dat Donald Trump door de mangel gehaald zou worden op de openingsdag van de Democratische Conventie, was te verwachten. Dat de meest snoeiharde veroordeling kwam van ex-first lady Michelle Obama was dat niet.

Jaren hebben Democraten gewatertand bij het idee van Michelle Obama als presidentskandidate of zelfs gewoon maar running mate. Het zat er niet in: acht jaar als first lady, een vaak ondankbare positie ...