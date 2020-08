Canadese minister van Financiën stapt op

De Canadese minister van Financiën Bill Morneau heeft maandag aangekondigd dat hij na vijf jaar opstapt.

Volgens Canadese media was er toenemende onenigheid tussen premier Justin Trudeau en zijn minister van Financiën over de middelen die vrijgemaakt worden in de strijd tegen het coronavirus.

‘Nu we een nieuwe fase in de strijd tegen de pandemie ingaan, is het tijd dat een nieuwe minister van Financiën dit project goed kan leiden’, zei Morneau tijdens een onverwachte persconferentie, na afloop van een onderhoud met Trudeau. ‘Daarom neem ik ontslag als minister van Financiën en volksvertegenwoordiger.’

Morneau was al sinds november 2015 minister van Financiën.