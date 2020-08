Nederlandse beleggingsapp wil Belgen lokken met gratis transacties

Het Nederlandse fintechbedrijf Bux lanceert dinsdag zijn beleggingsapp in België. Die hoopt jongeren te verleiden met een reeks gratis beleggingsdiensten.

Bux was tot nu toe actief in vier Europese landen: Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk. Het heeft er volgens oprichter en CEO Nick Bortot meer dan 300.000 klanten. Het bedrijf had al aangekondigd dat het ook naar België zou komen, en dinsdag wordt de app effectief gelanceerd. Later zouden nog Spanje en Italië moeten volgen.

‘Het wordt in Europa steeds moeilijker om een spaarpotje op te bouwen voor later’, schetst Bortot de context. Dat komt volgens hem onder meer door de lage rentes op spaarrekeningen en de stijgende vastgoedprijzen. Als jongeren toch nog vermogen willen opbouwen, zijn ze bijna verplicht om over te stappen op beleggen, klinkt het.

Maar volgens Bortot komen die jongeren moeilijk aan hun trekken bij de traditionele spelers ‘met hun complexe aanbod en hoge commissies’. En daar belooft Bux verandering in te brengen. Zo kan je in de app gratis een rekening openen en beheren. En aandelen kopen en verkopen kan zonder commissie te moeten betalen. Dat is het geval als je ermee akkoord gaat dat de transactie pas op het einde van de dag uitgevoerd wordt. Als het meteen moet, of als je een limietorder plaatst (kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs), zijn er wel kosten aan verbonden.

‘Ons doel is om jonge mensen aan het beleggen te krijgen’, aldus Bortot. ‘Te veel mensen zijn daar nog bang van, terwijl beleggen echt niet zo risicovol is als je er regelmatig een beperkt bedrag insteekt.’

De app - Bux Zero - zal in het Nederlands en het Frans beschikbaar zijn. Bux werkt nauw samen met de Nederlandse bank ABN Amro. De in België geldende beurstaks zal de belegger zelf moeten aangeven.