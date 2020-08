Politie breekt tentenkampen in Zeebrugge af, tiental transmigranten opgepakt

Bij een actie op meerdere plaatsen in Zeebrugge is zondag een tiental transmigranten opgepakt. Dat meldt de lokale politie van Brugge. De politie wilde beginnende tentenkampen in de kiem smoren.

De afgelopen tijd kreeg de politie opnieuw meer meldingen over de aanwezigheid van transmigranten in Zeebrugge. Vooral ter hoogte van het station was er sprake van overlast en beginnende tentenkampen. In die omstandigheden werd zondag een actie rond transmigratie op touw gezet. In totaal zette de lokale politie dertig mensen in, terwijl vijftien collega’s van de federale politie voor ondersteuning zorgden.

De ontruimingsactie startte in een bosje nabij het station van Zeebrugge Dorp, waar enkele recente kampplaatsen werden ontdekt. Het bewuste kamp werd helemaal opgeruimd, ook andere bekende hotspots in Zeebrugge werden gescreend. Uiteindelijk werd een tiental transmigranten opgepakt. Het gaat vermoedelijk om mensen die afkomstig zijn uit Noord-Afrika. Dienst Vreemdelingenzaken zal later moeten beslissen wat er verder met hen zal gebeuren. Enkele werden ondertussen al overgebracht naar een gesloten opvangcentrum, met het oog op een gedwongen uitwijzing.