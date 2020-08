Britten stellen eindscores bij na controverse over algoritme

Studenten in het Verenigd Koninkrijk krijgen hun scores dit jaar gebaseerd op de beoordelingen van hun leraren, tenzij de punten die het algoritme hen geeft hoger zijn.

De resultaten van de A-levels, een kwalificatie voor wie de middelbare school heeft afgewerkt, en het GCSE, de resultaten voor het middelbaar onderwijs zelf, worden aangepast. Hun resultaten worden nu gebaseerd op de beoordelingen van hun leraren. De punten van het algoritme tellen alleen nog als die hoger zijn dan het andere resultaat.

Door de coronacrisis werd een gestandaardiseerde procedure ingevoerd, maar die werkwijze heeft de eindscore van veel leerlingen verlaagd tot 40 procent. Die scores zijn belangrijk om geaccepteerd te worden door een universiteit.

Roger Taylor, topman van het verantwoordelijke Ofqual (Office of Qualitications and Examinations Regulation), zegt nu dat de aanpak verkeerd was en excuseerde zich tegen de studenten en de scholen.