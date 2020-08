Vincent Kompany geeft om 16u30 een persconferentie over zijn nieuwe carrière als trainer bij Anderlecht. Volg het hier live.

‘Ik heb fysiek veel moeten afzien, ik ben telkens teruggekomen, ik kijk terug op een carrière waar ik fier op kan zijn’, begon Kompany. ‘Op 34-jarige leeftijd zeg ik: het is genoeg geweest.’

Anderlecht bevond zich bij zijn aankomst in een moeilijke positie, zei Kompany. ‘Mijn bedoeling was om een ziel en identiteit terug te brengen, en een resultaat. Mijn dubbele rol als speler en bezieler van het project was uiteindelijk niet helemaal ideaal. Dan ben ik snel tot de conclusie gekomen dat het project belangrijker was. Ik wil vooraan staan met de ploeg elke week. Zonder last van blessures. Ik begin een nieuwe etappe, een nieuw tijdperk. Ik ben niet teruggekomen om de beste speler te worden bij Anderlecht, maar om de club opnieuw een identiteit te geven.’

Of zijn laatste blessure zijn beslissing heeft versneld? ‘Nee, ik wou gewoon duidelijkheid brengen. De club had dit nodig.’ Kompany beseft dat zijn nieuwe taak risico’s inhoudt, maar hij is bereid die te nemen. ‘Mijn grootste doel is deze club alles te geven wat ze verdient.’

Als trainer gaat Kompany minder verdienen. Hoeveel? ‘Heel veel’, antwoordt hij.

‘Vincent gaat van een goedbetaalde speler naar een goedbetaalde trainer’, vult ceo Karel Van Eetvelt aan. ‘Maar dat is een ander niveau natuurlijk. Of we nu een extra centrale verdediger halen die goed kan uitvoetballen? We gaan dat intern bekijken.’

Van Eetvelt zei bij de introductie van Kompany als nieuwe trainer dat diens beslissing vroeger dan verwacht kwam. ‘Vincent wou ook zijn trainerscarrière hier starten’, zei Van Eetvelt. ‘Het is alleen vroeger geweest dan we hadden verwacht. Vorige week heeft hij beslist dat hij klaar is om die stap te maken. Hopelijk zal hij in die vier jaar veel prijzen pakken.’

Van Eetvelt bedankte ook Franky Vercauteren, die de ploeg bijna een jaar getraind heeft en niet meer betrokken zal zijn bij de club. Dat deed ook Kompany. ‘Hij is een hele goede partner geweest in verschillende stadia van mijn carrière. Maar ooit moest de fakkel worden doorgegeven, en dit is daar het beste moment voor.’

De ambitie blijft alleszins hetzelfde: ‘Kampioen worden, als het niet dit jaar is, dan volgend jaar. Maar iedereen kent de context van Anderlecht en weet dat dit niet gemakkelijk zal worden.’

Kompany: ‘De realiteit was dat de club veel dieper zat dan we dachten. Dat de kwaliteit waarover we beschikten, veel minder was dan we dachten. Voornamelijk als je naar de uitgaven keek op dat moment. Een jaar is veel en niet veel tegelijkertijd. Voor wat er nodig was voor de club was het niet veel. Ik had gehoopt dat de club verder gestaan zou hebben. Maar mijn rol heeft nu meer betekenis.’