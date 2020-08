Ook Simona Halep geeft forfait voor de US Open: “Altijd gezegd dat mijn gezondheid centraal zou staan”

Simona Halep (WTA 2) zal vanwege de coronapandemie niet deelnemen aan de US Open, het grandslamtoernooi dat vanaf 31 augustus van start gaat op Flushing Meadows in het Amerikaanse New York. Dat heeft de 28-jarige Roemeense maandag op Twitter aangekondigd.

“Na het afwegen van alle factoren en gezien de uitzonderlijke omstandigheden waarin we leven, heb ik beslist dat ik niet naar New York zal afreizen om er de US Open te spelen”, tweette Halep, die zondag Elise Mertens (WTA 22) met 6-2 en 7-5 versloeg in de finale van het WTA-toernooi in Praag.

“Ik heb altijd gezegd dat mijn gezondheid centraal zou staan bij het nemen van een beslissing”, aldus de tweevoudige grandslamwinnares (Roland Garros 2018 en Wimbledon 2019). “Daarom kies ik ervoor om in Europa te blijven en te trainen. Ik weet dat de Amerikaanse Tennisfederatie (USTA) en de WTA onvermoeibaar werken om een veilig evenement te organiseren. Ik wens iedereen een succesvol toernooi.”

Eerder lieten al verschillende toppers verstek gaan voor de US Open, zoals nummer 1 van de wereld Ashleigh Barty. De titelverdedigers bij de vrouwen en de mannen, Bianca Andreescu en Rafael Nadal, zakken evenmin af naar New York.