AG2R bevestigt de komst van Lilian Calmejane

Het Franse wielerteam AG2R La Mondiale heeft de inkomende transfer bevestigd van de Fransman Lilian Calmejane. Hij maakt begin 2021 de overstap vanuit Team Total Direct Energie.

De 27-jarige Calmejane ondertekende een contract van één seizoen bij het team van manager Vincent Lavenu, dat in 2021 als AG2R-Citroën door het leven zal gaan. Eerder werden onder meer de Belgen Greg Van Avermaet, Gijs Van Hoecke en Stan Dewulf aangetrokken. Klassementsrenners Romain Bardet en Pierre Latour zullen vertrekken.

Calmejane staat bekend als heuvelspecialist en rittenkaper in overgangsetappes. Het leverde hem onder meer al een ritzege in de Tour en de Vuelta op. De Fransman, die al zijn hele carrière voor Total Direct Energie heeft gekoerst, had naar eigen zeggen nood aan een nieuwe uitdaging: “Ik heb het gevoel dat ik aan een nieuwe carrière begin.”