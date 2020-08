Met Yves Dabila neemt Excel Moeskroen dit seizoen nog een speler op huurbasis over van Lille. Dat hebben de Henegouwers maandag bekendgemaakt.

De 23-jarige verdediger is al vertrouwd met de Jupiler Pro League. Afgelopen seizoen werd de Ivoriaan door Lille, de club die net als Moeskroen in handen is van zakenman Gérard Lopez, uitgeleend aan Cercle Brugge. Dabila speelde 21 wedstrijden voor de Vereniging en scoorde daarin één keer.