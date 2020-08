Wespenplaag in Vlaanderen: zijn ze met meer dan anders en hoe vermijd je een steek?

De brandweer heeft zijn handen vol met wespennesten verdelgen. In Limburg zijn 12.000 nesten gemeld, in Antwerpen en Gent ook een paar duizend. Zijn er nu meer wespen dan anders en wat kan je er het best tegen doen? Dries Lagete, medewerker aan Honeybee Valley, het onderzoeksstation van de UGent, geeft de antwoorden.