KMI kondigt opnieuw code geel af in meerdere provincies: kans op onweer, hagel en veel neerslag

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) heeft maandag opnieuw code geel afgekondigd voor onweer in de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Er is kans op donder en bliksem, hagel en veel neerslag.

Maandag begint met brede opklaringen. Daarna ontstaan er meer wolkenvelden met enkele lokale buien. Die buien kunnen vergezeld zijn van enkele donderslagen, hagel of zelfs een onweer, en zijn iets talrijker en intenser in het westen van het land.

Het KMI heeft daarom opnieuw een code geel voor onweer afgekondigd.

Foto: KMI

Maandagnacht wordt het meestal droog met brede opklaringen en later plaatselijk vorming van lage wolken, wat nevel of een mistbank. De minima schommelen tussen 11 en 16 graden.

Dinsdag wisselen zon en wolken elkaar af. Er vallen nog enkele buien, mogelijk hier en daar met een donderslag. De maxima schommelen van 20 tot 24 graden. Woensdag is het eerst vrij mooi. Later neemt de bewolking toe en in de late namiddag of avond valt er regen vanuit het westen. De maxima schommelen tussen 22 en 27 graden.

Donderdag wordt het tijdelijk warmer, met maxima tussen 26 tot 31 graden. Het wordt gedeeltelijk bewolkt en meestal droog, maar wat regen of een lokale bui is niet uitgesloten, vooral over het westen van het land. Vrijdag trekt een regenzone van west naar oost over onze streken. Het wordt het nog vrij warm met maxima tussen 23 tot 28 graden.

Zaterdag wordt het wisselend bewolkt en iets frisser. Hier en daar vallen er nog enkele buien. De maxima schommelen tussen 20 en 25 graden. Zondag wordt het nog iets frisser. Het blijft wisselend bewolkt met hier en daar enkele buien. De maxima schommelen tussen 17 en 22 graden.