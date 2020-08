‘Scholen zijn absolute prioriteit’

Viroloog Steven Van Gucht noemt het heropenen van de scholen essentieel. ‘Misschien moeten we dan strenger zijn voor andere aspecten om het virus te controleren.’

Afgelopen vrijdag stelde Sciensano in een rapport dat scholen maar een beperkte rol spelen bij de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Maar tijdens de periode die in het Sciensano­rapport beschreven wordt, was afstandsonderwijs voor tieners grotendeels de regel. Over de rol van tieners in de verspreiding van de infectie is veel minder geweten.

‘De resultaten die momenteel beschikbaar zijn, zijn natuurlijk verzameld in een context waarbij het onderwijs slechts gedeeltelijk is opengaan’, zei Van Gucht tijdens de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. ‘Het ging ook om een beperkte periode. Heel vaak werd er in het secundair afstandsonderwijs gedaan. En konden de leerlingen maar af en toe fysiek onderwijs volgen op school. We kunnen die cijfers dus niet zomaar extrapoleren naar komend schooljaar, waarbij gekozen is voor een meer algemene opening van de scholen.’

Alle scholen in het kleuter-, lager, voltijds en deeltijds secundair, hoger, volwassenen- en kunstonderwijs mogen op 1 september starten in code geel. Dat wil zeggen dat alle leerlingen welkom zijn op school, toch zeker de eerste week. Daarna kan de situatie voor scholen worden herzien, afhankelijk van de ernst van de epidemie in de gemeente van de school.

Van Gucht benadrukt dat we ‘maximaal moeten inzetten’ op maatregelen om het virus in scholen zo veel mogelijk in te perken, zoals het respecteren van de klasbubbels en het dragen van mondmaskers.

‘Het is ook zo dat we zien hoe jonger het kind is, hoe minder vatbaar het is voor het virus’, zegt hij. ‘Naarmate het kind ouder wordt, zien we dat het virus zich meer en meer gaat gedragen zoals bij een volwassene. Het is daarom belangrijk dat we zeker in het secundair veel aandacht hebben voor hoe dit op een veilige manier kan. Iedereen is het er 100 procent mee eens dat het heropenen van de scholen essentieel is. Dan moeten we misschien strenger zijn voor andere aspecten in de maatschappij, waar we dan het virus moeten blijven controleren. Scholen zijn een absolute prioriteit.’