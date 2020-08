Koning begint nieuwe consultatieronde met de ‘bubbel van vijf’

Preformateurs Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) hebben vanmorgen hun ontslag aangeboden bij koning Filip. Die houdt zijn beslissing in beraad. Hij begint aan een nieuwe consultatieronde en eerst worden N-VA, PS, SP.A, CD&V en CDH verwacht.

Magnette en De Wever hadden vanmorgen om 11 uur een ontmoeting met de koning. Die was erg kort, en duurde amper een half uur. Na afloop gaven Magnette en De Wever geen commentaar.

Wanneer de koning begint met de consultaties, is nog niet meegedeeld. Wellicht gebeurt dat al heel snel. De partijvoorzitters kunnen dus binnenkort een nieuwe uitnodiging verwachten. Eerst ontvang hij de vijf partijen uit de zogenaamde bubbel van vijf. Daarna komen de liberalen en de groenen aan de beurt.

De Wever en Magnette kregen in juli de opdracht van de koning de nodige stappen te zetten om een regering op de been te brengen. Hun formatiepoging liep vrijdag helemaal vast. De twee zochten naast N-VA, PS, SP.A, CDH en CD&V nog een zesde partij om tot de regering toe te treden, bij voorkeur Open VLD. Maar de Vlaamse liberalen zien het niet zitten in een regering zonder MR te stappen, en vinden dat de nota inhoudelijk te ver afwijkt van hun visie. Toch liet partijvoorzitter Lachaert weten dat hij wil blijven praten over de regeringsvorming.

De tijd begint stilaan wel te dringen. Premier Wilmès moet op 17 september weer de steun voor haar minderheidskabinet vragen, en het is uitgesloten dat ze weer een meerderheid achter haar krijgt. Als er tegen dan nog niet genoeg duidelijkheid is over een nieuwe coalitie, gaan stemmen op om nieuwe verkiezingen te houden.