Het aantal besmettingen met het coronavirus is weer aan het afnemen. Tussen 7 en 13 augustus waren er per dag gemiddeld 574 besmettingen, 5 procent minder dan een week eerder. Om 11 uur geeft het Crisiscentrum meer uitleg over de recente cijfers op een persconferentie. Hierboven kan u die live volgen.

Na een aanhoudende periode van toename, is het vandaag de eerste keer dat we een daling van het weekgemiddelde kunnen melden, zegt Steven Van Gucht. ‘Op nationaal niveau zou dit betekenen dat de piek voorlopig achter ons ligt. Het lijkt dat we op een kantelpunt zitten, waarbij het zwaartepunt lijkt te verschuiven van Antwerpen naar Brussel.’

In Brussel houdt de toename aan. Afgelopen week waren er gemiddeld 122 nieuwe vastgestelde gevallen per dag, een stijging van 48 procent op weekbasis. Ook het percentage positieve testen blijft stijgen. 6,7 procent van alle afgenomen testen waren positief in het Brussels. ‘Dat is hoog.’

‘Als deze evolutie aanhoudt, dan zal Brussel binnen een tweetal dagen een weektotaal hebben dat hoger ligt dan dat van Antwerpen’, waarschuwt Van Gucht. In de andere provincies evolueren de cijfers volgens hem gunstig.

Het aantal opnames blijft toenemen. Afgelopen week waren dat er gemiddeld 35 per dag. ‘Dat ligt in de lijn der verwachting, en gaat nog even aanhouden. De situatie in de ziekenhuizen blijft onder controle.’

Er zijn ook 51 overlijdens gemeld, dubbel zoveel als vorige week. ‘Nu de hittegolf voorbij is, vermoeden we dat in de loop van de week duidelijk zal worden in welke mate het ging om een piek gelinkt aan de hoge temperaturen en ozonconcentraties.’

Verschil quarantaine en isolatie

Van Gucht gaf ook uitleg bij het verschil tussen quarantaine en isolatie. ‘De twee termen worden soms door elkaar gebruik. Isolatie duurt zeven dagen, quarantaine veertien dagen.’

Bij quarantaine gaat het om een vermoedelijke besmetting. ‘U ben nog niet ziek. Mogelijk zit het virus wel in uw lichaam en is het aan het incuberen. Deze periode duurt maximaal veertien dagen. Na de incubatie kan u ziek worden. Isolatie is wanneer u ziek bent, of een positieve test heeft afgelegd. We weten dat het virus vanaf dat moment niet langer dan zeven dagen besmettelijk is. Vandaar dat isolatie minstens zeven dagen duurt.’

