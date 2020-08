De naar Litouwen gevluchte Wit-Russische oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja zegt nu uitdrukkelijk dat ze bereid is om Wit-Rusland te leiden. Het protest tegen de herverkiezing van resident Aleksander Loekasjenko blijft er aanzwellen.

‘Ik ben bereid om mijn verantwoordelijkheid te nemen en te handelen als nationale leider’, aldus de 37-jarige Tichanovskaja in een videoboodschap. Ze vluchtte vorige week naar Litouwen, omdat ze in Wit-Rusland niet meer veilig zou zijn.

Ze herinnerde eraan dat het nooit haar bedoeling was geweest om politica te worden. ‘Het lot heeft bepaald dat ik op de eerste rij sta tegenover de willekeur en de onrechtvaardigheid.’

Volgens Tichanovskaja is de bedoeling ‘uit de cirkel zonder einde te stappen waarin we ons al 26 jaar bevinden’. Loekasjenko, ook wel omschreven als de ‘laatste dictator van Europa’, is al die tijd aan de macht in de voormalige Sovjetrepubliek. Op 9 augusuts vonden in Wit-Rusland verkiezingen plaats. Officieel behaalde Loekasjenko meer dan 80 procent van de stemmen, Tichanovskaja minder dan 10 procent. Maar er zijn sterke aanwijzingen dat de uitslag is gemanipuleerd.

Stakingen

De oppositie heeft bij het begin van een nieuwe werkweek trouwens opgeroepen dat de werknemers van staatsbedrijven over heel Wit-Rusland het werk zouden neerleggen. Stakingen daar moeten de basis voor het machtsapparaat breken. De staatsbedrijven in Wit-Rusland gelden als essentieel voor het functioneren van de staat. Maandagmorgen begonnen de eerste stakingen. Experts gaan ervan uit dat Loekasjenko via dergelijke stakingen het snelst naar de uitgang kan gedwongen worden.

Zondag kwamen honderdduizenden mensen op straat om het vertrek van Loekasjenko te eisen. Maandagavond willen de werknemers van de staatsbedrijven in de hoofdstad Minsk een nieuwe manifestatie houden. Aansluitend is een ‘zitstaking’ gepland, die vanaf nu elke dag zou gehouden worden. Ook in andere Wit-Russische steden staan maandagavond nieuwe protesten op het programma.