Een verrassing van formaat: Vincent Kompany stopt met voetballen. De 34-jarige verdediger wordt voltijds trainer bij Anderlecht. Trainer Frankie Vercauteren verlaat de club.

Vercauteren en speler-manager Vincent Kompany hadden niet altijd dezelfde visie. Zo stond Trebel tegen Sint-Truiden plots weer in de ploeg, terwijl Kompany geen grote fan van hem is. Nu neemt Kompany, die opnieuw op de sukkel was met een blessure, de touwtjes definitief in handen bij paars-wit.

Zo komt er voor Kompany een einde aan een rijkgevulde profcarrière van zeventien jaar. Hij begon als jeugdproduct bij Anderlecht, waarmee hij twee landstitels pakte (2004 en 2006). Daarna vertrok de fijnbesnaarde verdediger voor ruim 10 miljoen euro naar Hamburg, dat hem na twee seizoenen verkocht aan Manchester City. In Engeland groeide Vince The Prince uit tot een icoon. Hij was er jarenlang kapitein en won er vier titels. Plus twee bekers, vier ligabekers en twee supercups.

Herbekijk het afscheid van Kompany bij Manchester City:

Kompany stopt, uiteraard, ook meteen als Rode Duivel. Liefst 89 keer droeg hij het shirt van het nationale elftal, waarin hij vier keer scoorde. Kompany nam deel aan de WK’s van 2014 en 2018, maar miste het EK in 2016 door een blessure.

Die vormden spijtig genoeg de rode draad door zijn carrière. In totaal miste Kompany 178 wedstrijden door een blessure, vaak door spierproblemen.