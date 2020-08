De Australische actrice Elizabeth Debicki (29) zal prinses Diana in de laatste twee seizoenen van de Netflix-reeks The crown spelen.

Elizabeth Debicki neemt de rol over van Emma Corrin, die in het vierde seizoen Diana vertolkt.

De laatste twee seizoenen van de reeks over het Britse koningshuis zullen wellicht de jaren negentig en de vroege jaren 2000 coveren. De scheiding van prins Charles en prinses Diana zal dus aan bod komen, net zoals de tragische dood van de prinses in 1997.

Debicki noemt het een voorrecht om in ‘deze meesterlijke reeks’ te spelen. De 29-jarige actrice is vooral bekend van haar rollen in The Great Gatsby, Guardians of the galaxy vol. 2 en The night manager. Binnenkort is ze te zien in Tenet, de nieuwe film van Christopher Nolan.

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B — The Crown (@TheCrownNetflix) August 16, 2020

Eerder werd al aangekondigd dat Jonathan Pryce, die een Oscarnominatie kreeg voor zijn rol als paus Franciscus in The two popes, de rol van prins Philip op zich neemt. Imelda Staunton speelt de Queen.

De opnames van het vijfde seizoen van The crown zijn uitgesteld naar 2021. Eerst komt het vierde seizoen met Olivia Colman en Tobias Menzies later dit jaar nog op Netflix.