Japanse economie krijgt nieuwe klap van jewelste

Bye, bye ‘Abenomics’. De Japanse economie is in het tweede kwartaal met liefst 7,8 procent gekrompen. Het Japanse bbp is nu al ruim een kwart kleiner dan voor corona.

Ook Japan ontsnapt niet aan de verwoestende impact van corona op de economie. ’s Werelds derde grootste economie kromp in het tweede kwartaal nogmaals met 7,8 procent, tot een niveau dat 27,8% lager ligt dan een jaar eerder. Een triest record. Nooit eerder sinds er vergelijkbare data beschikbaar zijn (sinds 1955) viel de economische activiteit in het land op dergelijke schaal terug.

Dat wordt voor een groot deel verklaard door de forse terugval van de consumptie door particulieren, die 28,9 procent terugviel op jaarbasis. Nu er ook in Japan heropflakkeringen zijn van het coronavirus, blijven de Japanners massaal weg uit winkels en supermarkten. Tegelijk blijft ook de vraag in het buitenland zwak, waardoor de export van Japanse auto’s en elektronica ver onder niveau blijft.

Het gevolg daarvan is dat het bruto binnenlands product (bbp) van het land nu teruggevallen is naar het niveau van voor de introductie van ‘Abenomics’ in 2012, het bekende stimulusbeleid van de Japanse premier Abe dat het land na twee decennia van deflatie en economische stagnatie deed heropleven. Wat betekent dat de coronapandemie alle economische winst sinds 2012 van de Japanse tabellen heeft geveegd.