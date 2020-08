1,4 miljoen Belgen zoeken geen werk: zes keer meer inactieven dan werkzoekenden

De verhouding tussen werkzoekenden en inactieven – mensen in de ziekteverzekering, op brugpensioen en leefloners, bijvoorbeeld – zit in België in de categorie 25 tot 64 jaar behoorlijk scheef. Dat blijkt uit een vergelijking van de arbeidsmarkt in 20 Oeso-landen. In 2019 telde ons land bijna 216.000 werkzoekenden tegenover bijna 1,4 miljoen inactieven. Slechts vijf landen – en niet bepaald de meest voorbeeldige – tellen verhoudingsgewijs nóg meer inactieven.