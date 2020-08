Wie plots veel stroom verbruikt, zal meer betalen: VREG maakt werk van ‘capaciteitstarief’

Wie in Vlaanderen aan het strijken slaat terwijl de rosbief in de oven staat, de kookwas draait en de elektrische auto aan de stekker hangt, mag vanaf 2022 een hogere elektriciteitsfactuur verwachten. Dan voert de Vlaamse energieregulator VREG een ‘capaciteitstarief’ in, dat rekening houdt met ons piekverbruik. “Maar wie zijn verbruik mooi spreidt, zal goedkoper af zijn”, zegt de VREG.