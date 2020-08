Gemiddeld aantal nieuwe besmettingen begint te dalen

Het aantal besmettingen met het coronavirus is weer aan het afnemen. Tussen 7 en 13 augustus waren er per dag gemiddeld 574 besmettingen, 5 procent minder dan een week eerder. Het is de eerste keer sinds eind juni dat dit gemiddelde zakt in vergelijking met een week eerder. Het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens neemt wel nog duidelijk toe.

Dat blijkt maandag uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. De groei van het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen was al enkele dagen aan het afnemen en zelfs aan het stabiliseren. Zondag was er nog maar een stijging met 1 procent van het aantal positieve gevallen voor de periode tussen 6 en 12 augustus in vergelijking met een week eerder. In totaal werden in ons land sinds het begin van de epidemie al 78.323 besmettingen geregistreerd.

Het aantal nieuwe overlijdens en hospitalisaties blijft wel sterk stijgen. Op zich is dat niet verbazend. Veel patiënten worden nog niet meteen bij het vaststellen van de besmetting in het ziekenhuis opnemen. Ook overlijdens volgen pas enige tijd na het vaststellen van de ziekte. Dus pas als het aantal besmettingen al enige tijd zakt zullen ook de overlijdens en nieuwe opnames weer afnemen.

Tussen 7 en 13 augustus waren er gemiddeld 8,3 overlijdens per dag, meer dan dubbel zoveel als een week eerder (+115 procent). Begin vorige week was er een duidelijke opstoot van het aantal overlijdens. Mogelijk is er een verband met de hittegolf. In totaal kwamen als 9.939 mensen om door het virus.

In dezelfde periode werden per dag ook gemiddeld 33 mensen gehospitaliseerd, een stijging met 35 procent in vergelijking met een week eerder. Er liggen nu 336 mensen in het ziekenhuis (+27), van wie er 86 op de intensieve zorgen liggen (+4). Van hen worden er 48 beademd (+5).