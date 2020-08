Sevilla schakelt Manchester United uit in de Europa League en mag naar zesde finale

Noem een betere combinatie dan Sevilla en de Europa League. De Spaanse club mag voor de zesde keer naar de finale van de tweede Europese beker na een 2-1 zege over Manchester United.

Manchester United kreeg dit seizoen al 21 penalty’s toegewezen. Ook in de finalefase van de Europa League in Duitsland was het niet anders: na negen minuten trapte Rashford op doel, maar werd hij meteen daarna op het scheenbeen getrapt door Diego Carlos. Bruno Fernandes trapte de onconventionele penalty onder de deklat. Het was een aangename partij, met kansen voor beide teams. Het was echter Sevilla die de bordjes gelijk hing. Een vlijmscherpe counter, slecht verdedigen van Manchester United en fijngevoelig afwerken van Suso zorgde daarvoor.

Foto: AP

Na de rust was er andermaal een grote kans, dit keer was de Algerijnse doelman Bono de betere van Mason Greenwood. Diezelfde doelman hield Sevilla even later weer recht door Martial van een heerlijke goal te behoeden. Derde én vierde keer scheepsrecht voor de Algerijn, want enkele minuten later ging hij twee keer breed voor de neus van Martial. De storm van Manchester United ging na een minuut of tien echter liggen, wat met al die kansen toch behoorlijk sneu was.

Foto: Photo News

Zeker als een kwartier voor tijd Luuk de Jong langs de zijlijn met de armen wijd liep. De ingevallen Nederlander had net de 2-1 in doel getikt, met Lindelöf en Wan-Bissaka die stonden te kijken. De Zweed schold nadien nog even Fernandes de huid vol toen die hem op zijn fout wees.

Foto: REUTERS

Het was betekenisvol voor de rest van de wedstrijd van Man U, want het overzicht was weg. Het zicht op de finale ook, want Sevilla kon rekenen op de goede defensie en uitstekende doelman. Voor de zesde keer mag Sevilla zich opmaken voor de Europa League-finale, geen enkele club deed ooit beter. Straffer nog: ze wonnen ook elke keer in 2006, 2007, 2014, 2015 en 2016. In de finale wacht het Inter van Romelu Lukaku of het Oekraïense Shaktar Donetsk.