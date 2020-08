Bromance Trebel-Dimata zet Anderlecht op weg naar zege tegen STVV

Het was nog niet wervelend, maar Anderlecht pakte wel een deugddoende 3-1 zege tegen STVV. Na de 2-2 tegen Mechelen waren er best wat opstekers. Mykhaylichenko debuteerde met een goal, Trebel vierde zijn comeback in de basis met een assist voor Dimata en Percy Tau zette de kers op de taart met een heerlijke lob. Met 4 op 6 zit RSCA nu toch mee in de kop van het peloton.

Hoe zou dat gaan, zo’n doordeweekse discussie tussen Frank Vercauteren en Vincent Kompany?

Vercauteren: ‘Vince, we moeten Trebel zetten.’

Kompany: ‘Pff, Trebel’

Vercauteren: ‘Ja maar Vince, met Zulj en Sambi Lokonga gaat het niet vooruit.’

Kompany: ‘Sambi is een puur Anderlecht-talent. Als je hem eruit haalt voor Trebel, moet je een ander jeugdproduct zetten.’

Vercauteren: ‘El Hadj misschien?’

Het is maar hoe wij het ons voorstellen - in realiteit zal het complexer zijn- maar het feit was dat Adrien Trebel tegen STVV plots weer aan de aftrap stond. Dat was van 25 oktober 2019 op Eupen (0-0) geleden. Op rechts nam Anouar Ait El Hadj de plaats van Françis Amuzu in.

Niet dat Anderlecht opeens sneller ging voetballen. Zo rap gaat dat blijkbaar niet. Cobbaut en Luckassen bleven vooral naar elkaar passes geven, Zulj verhoogde het tempo alweer niet en Michel Vlap zat opnieuw niet in de wedstrijd. Sint-Truiden maakte er ook een sport van om het ritme te breken. Alles bleef zo statisch. In het lege stadion waar je door de akoestiek echt alles hoorde, hadden de weinige aanwezigen soms goesting om eens te roepen: ‘Speel nu toch eens verticaal.’

Rood voor Sankhon

Op sociale media begonnen de supporters zich al te ergeren dat jeugdproducten Sambi Lokonga en Sardella op de bank moesten beginnen en het niveau niet verhoogde. Toch willen we credits geven aan één man. Bogdan Mykhaylichenko debuteerde als linksachter en toonde zich gretig. De Oekraïner lanceerde een paar keer Doku, maar zonder resultaat Mykhaylichenko deed het dan maar zelf. Hij slingerde zich rond een paar verdedigers en schoof het leer in de verste hoek: 1-0. Zeg maar Mykha. Een back die ver mee opschuift, blijkt soms toch nuttiger dan eentje die altijd naar binnen knijpt.

Foto: BELGA

Het gaf Anderlecht wat meer ademruimte na de rust. Vorig seizoen kwam de eerste zege er pas op de 6de speeldag tegen Standard, nu was er al meer uitzicht op een zege. Vooral omdat Sint-Truiden in zijn eigen voet schoot. Bij een totaal ongevaarlijke actie van Doku plantte de Guineer zijn studs op de kuit en via de VAR kreeg hij rood. Terecht.

Op dat moment toonde ook Trebel zijn waarde. Zolang hij als overbodig werd beschouwd, lag de Fransman naast de lijnen niet meer wakker van RSCA. Maar eens op het veld heeft hij zich wel altijd ingezet. Dat deed hij nu ook. Zijn vrije trap werd op het hoofd van Dimata geschilderd en die scoorde met de kop zijn eerste goals in meer dan 18 maanden. Dimata en Trebel zijn de beste vrienden - een heuse bromance - en vierden ook samen.

Foto: BELGA

Vlap baalt bij wissel

Vanaf dan was Anderlecht tegen 10 man echt baas en dus konden er speelminuten gegund worden aan andere spelers. Michel Vlap was daar niet mee akkoord en was misnoegd toen hij gewisseld werd door Percy Tau. Vlap had willen scoren. In Zuid-Afrika werden de fans gek.

Vanop de tribune zag Kompany ook nog dat Antoine Colassin inviel voor Dimata en dat Edo Kayembe Bogdan Mykhaylichenko kwam vervangen. Voor jonkies als Kana, Verschaeren of Sambi was er geen speelgelegenheid. Nochtans is Kompany ook geen grote liefhebber van Kayembe en die liet zien waarom. De Congolees bleef achteraan hangen en Balongo glipte door de buitenspelval. Plots stond het 2-1. Zelfs tegen 10 man blijkt het moeilijk om een wedstrijd rustig uit te spelen.

Dit keer gaf RSCA het wel niet meer weg. Paars-wit kiest voor wat meer ervaring en toch ietsje minder voor jeugdig enthousiasme. Blijft dat duren? Tau gaf trouwens nog zijn visitekaartje af met een heerlijke stiftertje over de doelman: 3-1. Daar gaf zelfs Kompany een ovatie voor.