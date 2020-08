Remco Evenepoel keert pas ten vroegste maandag terug naar België na crash in Lombardije

Hij zou oorspronkelijk zondagavond al terugvliegen naar België, maar Remco Evenepoel zal na zijn ijzingwekkende valpartij in de Ronde van Lombardije nog minstens een nachtje extra moeten doorbrengen in Italië.

‘Hij keert ten vroegste morgen pas terug. Puur uit veiligheid, zijn bekken moet gestabiliseerd blijven en het vraagt tijd om zo’n transport te organiseren’, verduidelijkt persverantwoordelijke Alessandro Tegner. ‘Hij zal bij aankomst direct naar het ziekenhuis in Herentals gebracht worden.’ Afhankelijk van de organisatie van het transport zal Evenepoel maandag of dinsdag worden overgevlogen. Bij zijn val liep hij drie breukjes op aan het bekken en schaambeen. De ploeg liet zondagmiddag in een persbericht ook weten dat Evenepoel ‘een rustige nacht had’, en dat zijn toestand ‘gunstig evolueert’.

Ook vader Evenepoel reageerde kort: ‘Hij slaapt veel en vroeg direct of hij nog klaar kon geraken voor de Giro. Dat hebben we uit zijn kop moeten praten. Eerst herstellen. Verder is hij vooral begaan met de ploeg. Omdat ze zo hard gewerkt hadden. Hij blijft zeggen dat hij had kunnen winnen.’

Wielrenner Remco Evenepoel kwam zaterdag gevaarlijk ten val in de ronde van Lombardije. De topfavoriet brak daarbij zijn bekken.