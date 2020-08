Wedstrijd tegen Zulte Waregem even stilgelegd door hevig onweer, maar Beerschot overheerst

Door de hevige regenval en het onweer boven het Kiel werd de wedstrijd tussen Beerschot en Zulte Waregem zondagnamiddag een kwartier stilgelegd, na 75 minuten spelen. De thuisploeg leidde op dat moment met 2-1, uiteindelijk zou het nog 3-1 worden. Beerschot pakt zo zes op zes.

De supporters van Beerschot zorgden voor de aftrap voor wat vuurwerk en paarse rook buiten de stadionmuren, op het veld was het lang wachten op spektakel. Was het de warmte - geen hittegolf meer, maar bij de aftrap toch nog zo’n dertig graden - die de spelers parten speelde? Conclusie was dat het tempo veel te laag lag en het doelgevaar schaars was. Alleen Tissoudali kon voor de thuisploeg in het eerste kwart een kans creëren. De Nederlandse Marokkaan kapte zich in de zestien goed vrij, maar besloot naast.

Sleutel van Holzhauser

De voeten van Holzhauser waren de sleutel die de match deed openbreken. Niemand op het Kiel die het spelletje beter leest dan de Oostenrijkse middenvelder. Net zoals een week geleden in Oostende ontpopte hij zich opnieuw tot strateeg die perfect de lijnen uitzet. Kwam hij aan de bal, dan gebeurde er iets.

Een heerlijke lange bal over veertig meter op Dom resulteerde niet meteen in een doelkans, maar bij een tweede actie van de Oostenrijker was het wel prijs: Tissoudali werd op heerlijke wijze alleen voor doel gezet en opende de score. Randje buitespel. De lijnrechter stelde de vreugde nog even uit, maar na tussenkomst van de VAR mocht de thuisploeg toch juichen.

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

De openingstreffer van Tissoudali betekende ook het einde van de match voor Soisalo. De Finse flankspeler, een week geleden al zwak ingevallen voor Opare, verscheen voor het eerst als rechtsachter aan de aftrap en maakte met balverlies in aanloop naar de 1-0 opnieuw een slechte beurt.

Doelhout redt Zulte Waregem

De tandem Holzhauser-Tissoudali zorgde net voor rust bijna voor een dubbele Antwerpse voorsprong. Opnieuw een heerlijke pass van de Oostenrijker, opnieuw de Marokkaan met een sluwe kapbeweging. Bansen was geklopt, maar de dwarsligger hield de bezoekers in de wedstrijd. In de toegevoegde tijd ranselde de Duitse goalie nog een vrije trap van Prychynenko - de Duitse Oekraïener heeft buskruit in de benen - uit zijn doelkader.

En Zulte Waregem? De ploeg van Dury kwam slechts één keer in de buurt van Vanhamel. Een vlotte actie via Govea,Bruno en Vossen strandde op het doelkader, al werd de ex-speler van Club Brugge en Racing Genk ook afgevlagd voor buitenspel.

Verrassende gelijkmaker

Na de pauze leek Beerschot alles onder controle te hebben - na een snelle tegenstoot belandde de 2-0 van Noubissi op de voet van Bansen, maar kwam Zulte Waregem verrassend langszij. Bruno kreeg op rechts alle tijd om voor te zetten. Vossen kon net niet bij het leer, maar aan de tweede paal duwde Berahino de gelijkmaker toch binnen. Vanhamel rolde met de bal mee het doel in.

Lang hebben Dury en co niet kunnen genieten van de gelijkmaker. Een wolkbreuk boven het Olympisch Stadion deed de regen met bakken uit de lucht vallen, maar van waterschade had de motor van Holzhauser geen last. Die bleef op volle toeren draaien. Oostenrijkse Gründlichkeit? Holzi kroop nu in de rol van afwerker en krulde zijn vrije trap prinsheerlijk over de muur in de linkerbovenhoek. Een kansloze Bansen kon het leer alleen maar uit de netten vissen.

Match stilgelegd

Een kwartier voor het einde werd de wedstrijd even gestaakt door het onweer boven het Kiel. Na de regenpauze verdween het vuur uit de wedstrijd, al had Holzhauser nog een extra surprise in petto om zijn sterke wedstrijd te bekronen. Op aangeven van Noubissi duwde hij de 3-1 in de verste hoek en gaf hij Zulte Waregem het ultieme nekschot. Jammer voor Holzhauser dat de tribunes akelig leeg bleven, zijn prestatie had een oorverdovende applausvervanging wel verdiend. Met twee goals en twee assists in twee wedstrijden is hij nu al het Manneke van het seizoensbegin.