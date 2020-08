Jonge moeder aangehouden na overlijden tweejarig zoontje

Een 22-jarige vrouw uit Mechelen is in de loop van de week door de Mechelse onderzoeksrechter aangehouden voor onopzettelijke doodslag. De moeder trof haar kind buiten bewustzijn aan in zijn bedje. Mogelijk lag hij te lang in een te warme kamer.

De feiten speelden zich midden vorige week af in een appartement dichtbij het voetbalstadion van KV Mechelen. De vrouw hield zich bezig met het oudste kind, toen ze vaststelde dat haar zoontje van twee buiten bewustzijn in zijn bedje lag. Daarop sloeg alarm bij de hulpdiensten. Die startten tevergeefs nog een reanimatie. Het kind zou uitdrogingsverschijnselen vertonen, wellicht had het te lang in een te warme ruimte gelegen.

De moeder werd verhoord en door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst. De voorlopige kwalificatie is onopzettelijke doodslag. De vrouw moet dinsdag voor de raadkamer in Mechelen verschijnen, die zal beslissen over haar verdere aanhouding.

Artsen benadrukken dat vooral kinderen onder de drie jaar gevoeliger zijn voor de warmte dan volwassenen. ‘Dat komt omdat hun systeem om de eigen lichaamstemperatuur te regelen nog immatuur is’, klinkt het bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. ‘Baby’s kunnen slechts in beperkte mate zweten en daardoor ontwikkelen ze sneller koorts. Als ze hun warmte niet meer kwijt kunnen aan de omgeving, blijft de temperatuur stijgen en bestaat de kans op oververhitting of uitdroging.’