Antwerp mist zijn competitiestart: Cercle Brugge in dol slot van 0-1 naar 2-1

Bekerwinnaar Antwerp heeft zijn competitiestart met 1 op 6 gemist. De Great Old klom tegen Cercle via debutant Gerkens op voorsprong, maar ging nadien achteruit leunen. Een houding die het diep in de tweede helft cash betaalde. Mbenza scoorde twee keer in drie minuten, en bezorgde de Vereniging een eerste driepunter.

Surprise van de chef bij RAFC: Gerkens na drie trainingen in de basis. Ook Verstraete vierde zijn debuut, terwijl Lamkel Zé zijn kans kreeg op links. Leko moest nog meer knopen doorhakken. Zo vielen van Miyoshi en Nsimba in extremis af. Clement koos dan weer voor dezelfde starters als vorige week tegen Standard, op doelman Warleson na. Didillon nam zijn plaats in.

Vinnig Cercle

Het eerste gevaar bleef niet lang uit, mede door een onderuitglijdende Pius. Mbenza profiteerde, maar schoot overhaast naast. Geen blitzstart voor groen-zwart, dat wel domineerde met fraai combinatievoetbal. De poging van Hotic met buitenkant rechts verdiende beter.

Op de eerste kans van bezoekers moesten we wachten tot halverwege de eerste periode. Een verder bleke Buta legde goed af tot bij Refaelov. De Israëliër draaide het leer over. De drankpauze met in ijs gewikkelde handdoeken gaf de Great Old een energieboost. Mbokani stak door tot bij Lamkel Zé. De Kameroener vond met rechts de infiltrerende Gerkens die zijn debuut opfleurde met een rake kopbal voor 0-1. Bij Cercle stonden ze erbij en keken ze ernaar.

De thuisploeg bleef ondanks de achterstand verzorgd combineren. Tot aan de zestien, want daarna liep het te vaak spaak. Hazard ging twee keer tevergeefs vanuit de tweede lijn zijn kans.

Visitekaartje Mbenza

De tweede periode begon met een domper voor de roodhemden. Na een pass met links tastte Buta naar de lies. Een noodgedwongen wissel drong zich op. De Pauw kwam in zijn plaats op de voor hem ongewone wingbackpositie.

Antwerp kroop achteruit, en dat gaf de Vereniging moed. Nadat Pius opnieuw fout reageerde, moest Seck voor de aanstormende Mbenza de meubelen redden. Het speerpunt van Cercle was in minuut 83 wél aan het feest. Een vrijschop van Taravel belandde via De Pauw op de paal. In de herneming tikte de Congolees de verdiende gelijkmaker binnen.

Daar bleef het niet bij, want drie minuten later stiftte Mbenza de winning goal knap over Butez. Wat een binnenkomer voor de 20-jarige aanwinst. Didillon pareerde nog een hard schot van Verstraete, waardoor de eerste zege van Cercle een feit was. Net als het eerste verlies voor Antwerp.