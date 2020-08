Politie onderzoekt chatgroep met 600 leden die oproept tot geweld tegen holebi’s

De gewelddadige video die afgelopen donderdag opdook waarin een jongen in Leuven in elkaar geslagen wordt, blijkt geen alleenstaand geval. De beelden zijn afkomstig uit een chatgroep met meer dan 600 leden, waarin veelvuldig aangezet wordt tot haat en geweld tegen holebi’s. De politie is op de hoogte van het bestaan van de groep, en onderzoekt de zaak.