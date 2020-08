Elise Mertens kan ’s werelds nummer twee Simona Halep niet verrassen in finale WTA-toernooi van Praag

Elise Mertens (WTA 23) is er niet in geslaagd om het WTA-toernooi in de Tsjechische hoofdstad Praag (gravel/202.250 dollar) op haar naam te schrijven.

De 24-jarige Limburgse, het derde reekshoofd in Praag, verloor zondag in de finale tegen het Roemeense topreekshoofd Simona Halep (WTA 2) in twee sets: 6-2 en 7-5. De partij duurde 1 uur en 35 minuten. Het was de vijfde maal dat beide tennissters mekaar in de ogen keken. Mertens was hiervan slechts een ontmoeting de sterkste.

De 28-jarige Halep grijpt in Praag haar 21e titel. Voor de Roemeense is het nog maar het eerste toernooi sinds februari. Ze proefde in 2020 wel al eerder van de eindzege in Dubai.

Mertens heeft tot dusver vijf WTA-titels op haar palmares staan. De Limburgse won in Hobart (2017 en 2018), Lugano (2018), Rabat (2018) en Doha (2019), na finalewinst tegen uitgerekend Halep. In 2017 bereikte ze de finale in Istanboel.

Vorige week werd Mertens in Palermo, waar het eerste WTA-toernooi sinds de coronapauze op het programma stond, uitgeschakeld in de eerste ronde.