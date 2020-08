Rennersprotest in Dauphiné na commotie over gevaarlijke afdalingen, dalende start geneutraliseerd

Het peloton van het Franse Critérium du Dauphiné (WorldTour) liet zondag zijn stem horen voor de start. Na protest van de renners en hun vakbond werden de eerste tien kilometer van de slotrit, die in dalende lijn gingen, geneutraliseerd.

Er was zaterdag heel wat te doen om de valpartijen in de Ronde van Lombardije, maar ook in het Critérium du Dauphiné was dat het geval. Onder meer Wout van Aert en Tom Dumoulin trokken aan de alarmbel omwille van de abominabele toestand van een van de afdalingen tijdens de vierde rit.

Ook voor de start van de slotrit was er protest van de renners, want de etappe met start en aankomst in Megève startte meteen met een afdaling. “De renners, samen met CPA, hebben gevraagd om de eerste tien dalende kilometers van de vijfde rit van de Dauphiné te neutraliseren”, meldt rennersvakbond CPA.

De eerste tien kilometer werden uiteindelijk wel degelijk geneutraliseerd afgewerkt. Omdat enkele renners met materiaalpech af te rekenen kregen tijdens die neutralisatie, werd de rit pas 26 minuten na de officieuze start effectief in gang gevlagd.