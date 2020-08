Steven Kruijswijk twijfelt na val aan deelname Tour: “Volgende week beslissing”

De Nederlander Steven Kruijswijk (Team Jumbo-Visma) twijfelt eraan of hij aan de start kan staan van de Ronde van Frankrijk. Hij kwam zaterdag ten val in het Franse Critérium du Dauphiné.

De 33-jarige Kruijswijk, vorig jaar nog derde in het eindklassement van de Tour en nu opnieuw een van de vooruitgeschoven klassementsrenners bij Team Jumbo-Visma, viel zaterdag letterlijk uit het Critérium du Dauphiné in de afdaling van de Col de Plan Bois. Daarbij liep hij een blessure op aan de schouder.

De lichamelijke last is van die aard dat Kruijswijk eraan twijfelt of hij op 29 augustus de start kan nemen van de Tour. “De volgende dagen moeten uitwijzen hoe ik ervoor sta. We moeten wachten en kijken wat de specialisten zeggen, en hoe mijn gevoel op de fiets is. Komende week beslissen we of ik kan deelnemen aan de Tour”, zegt hij in een mededeling van zijn ploeg.

Het Nederlandse Team Jumbo-Visma kwam erg gehavend uit de zaterdagrit van het Critérium du Dauphiné, want ook de Sloveen Primoz Roglic blesseerde zich daarin bij een val. Hij moest daardoor verstek geven voor de slotrit van zondag.