Onweer blijft mogelijk

De komende dagen blijft het uitkijken voor donder en bliksem. De extreme hitte is voorlopig wel geweken, al kan het kwik donderdag wel nog even tot 30 graden klimmen. Dat blijkt uit de jongste verwachtingen van het KMI.

Zondag blijft het onstabiel met onweersbuien die hevig kunnen zijn, bij maxima van 24 tot 30 graden. Tijdens de onweders is er kans op rukwinden. Volgende nacht wordt het stilaan overwegend droog, bij minima tussen 13 en 18 graden.

Maandagochtend zijn er eerst opklaringen. Daarna ontstaan er meer wolkenvelden met enkele lokale buien. Die buien kunnen nog onweerachtig zijn en wat meer ontwikkeld zijn over het westen. De maxima schommelen van 21 à 23 graden in de kuststreek en de Ardennen tot 24 à 26 graden elders. De zuidwestenwind wordt matig. Maandagnacht wordt het vaak droog met vorming van plaatselijke lage wolken. In de kuststreek kunnen er nog enkele buien vallen. De minima dalen dan naar waarden van 12 graden in de Hoge Venen tot 16 graden in Vlaanderen.

Dinsdagochtend is er kans op lage wolken en lokale mistbanken. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Er vallen nog enkele buien, mogelijk hier en daar met onweerachtig karakter. De maxima schommelen van 19 graden in de Hoge Venen tot 24 graden in het centrum. Aan zee is de wind soms vrij krachtig.

Woensdag verwacht het KMI, na het eventuele ochtendgrijs, opklaringen. Geleidelijk neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten. Overdag blijft het overwegend droog, maar ’s avonds gaat het licht regenen. De maxima liggen tussen 21 en 26 graden.

Donderdag wordt het tijdelijk warmer met maxima van 25 tot 30 graden. Het is wisselend bewolkt en in vele streken droog, maar over het westen is er wel meer kans op regen bij tussenpozen.

De vooruitzichten voor vrijdag zijn nog onzeker. Mogelijk wordt het zwaarbewolkt over het zuidoosten met perioden van regen, eventueel met enkele donderslagen. Naar het noordwesten toe kan het droger blijven met eventueel opklaringen. We halen dan in het centrum maxima rond 24 graden.