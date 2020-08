Vijfjarig meisje dat uit het water werd gehaald in De Ster is overleden

Het vijfjarig meisje dat vorige week in kritieke toestand uit het water van het provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas werd gehaald, is zaterdagavond overleden. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen.

Het meisje was maandag even aan de aandacht van haar vader ontsnapt en werd even later opgemerkt in een onbewaakte zwemzone van het provinciaal domein. Een redder van het aquapark merkte het kind op en startte onmiddellijk met de reanimatiepoging. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en konden het meisje na ongeveer 15 minuten reanimeren met een elektrische schok. Ze werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed ze zaterdagavond.