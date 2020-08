Op 4 augustus vond in Beiroet een explosie plaats die een groot deel van de stad in puin legde. Op nieuwe beelden die u hierboven ziet, is de verwoestende impact op het Saint George-ziekenhuis te zien.

Bij de explosie vielen meer dan 150 doden en raakten meer dan 6.000 mensen gewond. Na hevige protesten in het land nam de regering van Libanon ontslag.

In het Saint George-ziekenhuis stond Ammanuelle Khnaisser stond op het punt te bevallen toen de explosie de stad trof. Haar man Edmound Khnaisser was klaar om de bevalling in beeld te brengen, maar maakte huiveringwekkende beelden die u hieronder ziet in de plaats. Hun zoon George werd kort daarna geboren. De moeder en het kind stellen het allebei goed.