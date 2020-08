Parket Limburg laat autopsie uitvoeren op in vakantiepark overleden meisje

Er vindt maandag een autopsie plaats op het lichaam van een zesjarig meisje dat zaterdag levenloos werd aangetroffen in vakantiepark Molenheide in Houthalen-Helchteren. Dat liet het parket van Limburg weten.

‘Rond 15.30 uur is het lichaam van een zesjarig meisje gevonden midden in de natuur van ons park. Het meisje, dat van Nederlandse afkomst is, verbleef samen met haar familie in ons bungalowpark. Momenteel is de doodsoorzaak nog niet officieel gekend, maar alles wijst in de richting van een tragisch ongeluk. Verder onderzoek loopt nog door de bevoegde instanties. Park Molenheide betuigt haar oprechte deelneming aan de getroffen familie. We willen ook de hulpdiensten, die snel ter plaatse waren, bedanken,’ zegt communicatieverantwoordelijke Birger Meuwis van Molenheide.

Het parket van Limburg had zaterdag een forensisch team, het afstappingsteam van de federale gerechtelijke politie en het gerechtelijk lab naar Molenheide gestuurd. ‘Er volgt maandag een autopsie. In afwachting van het resultaat hiervan wordt voorlopig verder niet gecommuniceerd’, zegt Jeroen Swijsen, persmagistraat van het parket van Limburg.