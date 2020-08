VBO: ‘Laat eminence grise, desnoods van buiten de politiek, formatie overnemen’

Als Paul Magnette (PS) en Bart De Wever (N-VA) de regeringsvorming niet meer op gang krijgen, moet ‘een eminence grise’ de formatie overnemen. Dat stelt werkgeversfederatie VBO voor in interviews met De Zondag en De Ochtend op Radio 1.

Voor VBO-topman Pieter Timmermans is het nu in de eerste plaats belangrijk dat PS en N-VA ‘dedramatiseren’, zegt hij in een reactie aan Belga. ‘Ze hebben samen geen meerderheid, dus andere partijen moeten een inbreng kunnen hebben. Dat is een delicaat moment.’ De tijd dringt, benadrukt hij. ‘We gaan 10 procent welvaartsverlies kennen en 150.000 à 200.000 extra werklozen.’

Liever nog dan verkiezingen, die volgens Timmermans niets zouden oplossen en midden de coronacrisis onverantwoord zouden zijn, wil hij dat een buitenstaander gaat overleggen met de politieke tenoren, de Nationale Bank, het Planbureau en de sociale partners. ‘Hij of zij moet een stand van zaken opmaken van wat nodig is op sociaal, economisch, ecologisch en digitaal vlak, en vervolgens nagaan wie bereid is om mee te stappen in het verhaal. Hopelijk komt daar een meerderheid uit voort.’

Aan wie Timmermans concreet denkt voor dat ‘noodscenario’, zegt hij niet. Maar het moet wel iemand zijn zonder politieke ambitie, die het sociaal-economische veld goed kent. De technocratische formateur moet de uiteindelijke regering ook niet leiden, vindt Timmermans.