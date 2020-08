Demir (N-VA): ‘Problemen kust liggen aan wanbeleid in Brussel’

De problemen aan de kust van afgelopen weekend hebben niets te maken met toerisme, maar wel met het wanbeleid in Brussel. Dat zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) in een interview met De Zondag.

‘Er zijn criminele jeugdbendes van Brussel (naar de kust, red.) afgezakt om amok te zoeken. Dat is geen nieuw probleem’, zegt Demir. ‘De oplossing is simpel: oppakken en straffen. Punt. Maar dat is géén probleem van toerisme. Wie dat beweert, ontkent het echte probleem.’

Oppositiepartij Groen wees wel met de vinger naar Demir, maar dat pikt ze niet. ‘Dat is zelfs een slag in het gezicht van de toeristische sector die alles op alles zet om de zomer te redden. Dat is ook de reden waarom ik deze week geweigerd heb om me te verantwoorden (in het Vlaams parlement, red). Groen wil mij en de toeristische sector de schuld geven van het geweld op het strand’, aldus de minister. Ze benadrukt dat het debat in Brussel gevoerd moet worden, waar de bendes vrij spel krijgen. ‘Dit probleem heeft niets te maken met toerisme, maar alles met wanbeleid in Brussel. (fijntjes) En wie zit daar in het bestuur? De groenen, hè.’

Dat verschillende gemeenten na de problemen van het weekend dagjestoeristen hebben geweigerd, vindt Demir niet het beste signaal. ‘Je straft daarmee ook de brave toeristen’, zegt ze. Ze snapt dat er om veiligheidsredenen een time-out nodig was, maar die mag geen dagen duren.