Europese Ariane-5-draagraket eindelijk gelanceerd

Vanop de Europese ruimtehaven Kourou op Frans-Guyana is zaterdag eindelijk de Ariane-5-draagraket gelanceerd. Dat meldt lanceerbedrijf Arianespace op zijn website. De lancering werd drie keer uitgesteld om technische en meteorologische redenen.

De Ariane voert de Galaxy-30 telecommunicatiesatelliet voor Intelsat mee en de BSAT-4B, door Maxar en Broadcasting Satellite System Corporation voor het Japanse B-SAT gebouwd.

Ook moet de 55 meter hoge superraket een ruimtetuig van Northrop Grumman afzetten dat de levensduur van kunstmanen kan verlengen. De MEV-2 moet autonoom koppelen aan een andere satelliet, in dit geval de Intelsat 10-02. Met zijn eigen aandrijving controleert de ‘ruimtesleper’ dan de baan van de gastkunstmaan. Eenmaal het karwei afgerond ontkoppelt de MEV-2 en kan het tuig aan een nieuwe missie beginnen.

Het is de eerste keer dat de Ariane-5 drie ‘multiton’ wegende satellieten meevoert. Meestal is de nuttige lading bij commerciële vluchten beperkt tot twee grote geostationaire satellieten.

De lancering was de vijfde dit jaar van op Kourou, en de eerste sinds de basis in maart dicht ging vanwege het coronavirus. Normaal had op 19 juni een Vega voor de heropening van de Europese ruimtevaart moeten zorgen, maar te veel wind zorgde voor herhaaldelijk uitstel naar 17 augustus. Die datum verschuift wellicht naar ergens eind deze maand.