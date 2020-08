Knorr verandert naam van ‘zigeunersaus’

Voedingsproducent Knorr verandert in Duitsland de naam van zijn ‘zigeunersaus’, omdat die naam negatief geïnterpreteerd kan worden. Dat meldt moederbedrijf Unilever aan de krant Bild am Sonntag.

De saus zal binnen een paar weken als ‘paprikasaus op Hongaarse wijze’ in de rekken liggen. De raad van Duitse Sinti en Roma is tevreden met het initiatief. ‘Het is goed dat Knorr op deze manier reageert op de vele klachten van mensen’, aldus voorzitter Romani Rose.

Hij maakt zich echter grote zorgen over het stijgende antiziganisme (racisme tegenover zigneuners, red.) in Duitsland en Europa. ‘Voor de raad zijn daarom termen als ‘zigeunerschnitzel’ of ‘zigeunersaus’ niet het meest dringende probleem dat aangepakt moet worden’, aldus Rose. Veel erger is het wanneer een woord als zigeuner binnen een bepaalde context wordt gebruikt, bijvoorbeeld wanneer men in een voetbalstadion ‘zigeuner’ of ‘Jood’ roept met het doel om te beledigen.