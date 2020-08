Thomas Detry met vierde stek beste Belg in Wales op Celtic Classic golf

Thomas Detry is zaterdag na een derde ronde van 68 slagen en een vierde plaats de beste landgenoot in de Celtic Classic (European Tour/1 miljoen euro), die doorgaat op de Celtic Manor-golfbaan in het Welshe Newport.

Detry, die tijdens de eerste twee dagen twee foutloze ronden neerzette van respectievelijk 67 en 66 slagen, putte op de holes acht en tien twee birdies weg waarna hij twee bogeys op zijn kaart moest schrijven. De 27-jarige Brusselaar trok de scheve situatie recht met een eagle op de par-4 vijftiende hole en een birdie op hole zeventien. Met zijn ronde van 68 slagen moest hij één plaats inleveren en telt hij drie slagen meer dan de Schot Connor Syme, die aan de leiding staat.

“Net als tijdens de eerste twee dagen zette ik een zeer evenwichtige ronde neer”, verklaarde Detry. “Op de eerste drie holes had ik birdiekansen en op de elfde hole heb een korte putt gemist waarna ik twee foutjes maak. Op de vijftiende hole sloeg ik een geweldige bal en was ik terug vertrokken. Ik ben echt tevreden met de manier waarop is sta te spelen. Als ik morgen/zondag van bij de start goed kan scoren, kan ik de druk opvoeren op de spelers die voor mij staan.”

Thomas Pieters, die voor de aanvang van de derde ronde op de tweede plaats stond, zette een spectaculaire ronde neer met ups en downs. Zo putte hij op zijn eerste tien holes drie birdies en twee eagles weg waartegen hij twee bogeys moest incasseren. De 28-jarige Antwerpenaar nam meteen de koppositie. Op de 345 meter lange par-4 vijftiende hole liep het echter compleet fout met een triple bogey als gevolg. Ook op de zestiende hole moest Pieters nog een bogey op zijn kaart schrijven. Met zijn ronde van 70 slagen zakte hij naar een gedeelde zevende stek.

Nicolas Colsaerts, die na een zwakke tweede ronde van 73 slagen naar een gedeelde 50e plaats tuimelde, bracht op dag drie een scorekaart binnen van 70 slagen. Desondanks zakte hij naar een gedeelde 60e plaats.

Stand na derde ronde Celtic Classic, Newport:

1. Connor Syme (Sch) 198=68-67-63 -15

2. Sam Horsfield (Eng) 199=67-64-68

3. Sebastian Söderberg (Zwe) 200=66-69-65

4. Adrian Meronk (Pol) 201=66-71-64

. Thomas Detry (Bel) 201=67-66-68

. Andrew Johnston (Eng) 201=67-66-68

7. Callum Shinkwin (Eng) 202=68-65-69

. Thomas Pieters (Bel) 202=64-68-70

9. Jason Scrivener (Aus) 203=69-69-65

. Cormac Sharvin (NIe) 203=72-67-65

. Marc Warren (Sch) 203=66-72-65

. Will Besseling (Ned) 203=67-69-67

. Jake McLeod (Aus) 203=65-69-69

...

60. Nicolas Colsaerts (Bel) 210=67-73-70

De Roey zet opmars verder in Schotland

Manon De Roey blijft het voortreffelijk doen op het Ladies Scottish Open golftoernooi (LPGA Tour/Ladies European Tour/1,5 miljoen dollar). Op de Renaissance-golfbaan in het Schotse North Berwick lukte ze zaterdag voor de tweede dag op een rij een ronde van 70 slagen waarmee ze van de 23e naar de 15e plaats klom.

De 28-jarige Antwerpse, die de voorbije twee seizoenen zowel op de Let Access Tour als op de Ladies European Tour een aantal sterke prestaties neerzette, begon aan haar derde ronde met twee bogeys op de eerste acht holes. De Roey, die voor de coronastop tweede werd in de Women’s NSW Open en een vierde plaats behaalde in de South African Women’s Open, putte op haar laatste zes holes echter drie birdies weg, wat haar een ronde opleverde van 70 slagen, één onder par. Meteen bewees De Roey dat ze haar plaatsje aan het afdwingen is tussen de absolute toppers.

Met haar totaalscore van 213 slagen telt ze zeven slagen meer dan de Spaanse Azahara Muñoz, die alleen aan de leiding staat. Op één slag volgt de Amerikaanse Stacy Lewis, in haar loopbaan goed voor twaalf overwinningen op het Amerikaanse LPGA-golfcircuit.

Stand na derde ronde Ladies Scottish Open, North Berwick:

1. Azahara Muñoz (Spa) 206=68-69-69 -7

2. Stacy Lewis (VSt) 207=71-66-70

3. Jennifer Song (VSt) 208=68-70-70

4. Lydia Ko (NZe) 209=70-72-67

. Cheyenne Knight (VSt) 209=72-68-69

6. Yu Liu (Chi) 210=71-70-69

. Amy Olson (VSt) 210=68-71-71

8. Danielle Kang (VSt) 211=71-71-69

. Emily Kristine Pedersen (Den) 211=68-74-69

. Minjee Lee (Aus) 211=68-73-70

...

15. Manon De Roey (Bel) 213=73-70-70