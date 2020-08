Lyon kegelt Manchester City en Kevin De Bruyne uit Champions League

Het wordt twee keer Frankrijk Duitsland in de halve finales van de Champions League. RB Leipzig-PSG was al bekend, nu weten we ook dat Bayern München voorbij Lyon moet als het naar de finale van het Kampioenenbal. De Fransen klopte Manchester City verrassend met 1-3, het doelpunt van Kevin De Bruyne mocht niet baten.

De jonge Eric Garcia kreeg weer een kans van Manchester City-coach Pep Guardiola, Kevin De Bruyne kreeg controleurs Gündogan en Rodri bij zich op het middenveld. Aan de overkant stond Jason Denayer aan de aftrap. Lissabon is een prachtige stad met verrassingen achter elke hoek, maar dat blijkt ook als er gevoetbald wordt. Want het was underdog Lyon die het beste opende én op voorsprong kwam. Maxime Cornet werkte met finesse af in de benedenhoek. Voor de Fransman is het al zijn vierde Champions League-doelpunt tegen City.

Pep Guardiola had een opvallend tactisch plannetje uitgedacht en spiegelde zijn ploeg aan de elf van Lyon. Maar dat idee werkte voor geen meter. Man City vond zijn draai niet, al volstond een flits van De Bruyne bijna voor de gelijkmaker, maar Sterling stuitte op de doelman

Na de pauze wachtte de Citizens dan ook een zware klus. De blauwhemden namen de match in handen, maar grote kansen leverde dat niet meteen op. De Bruyne probeerde het een paar keer op vrije trap, maar zonder succes.

Twintig minuten was het dan toch prijs. Sterling haalde de achterlijn en legde de bal terug voor de aanlopende De Bruyne. Die werkte fraai af en hing de bordjes gelijk. Erop en erover zou je denken, maar dat liep even anders. Laporte speelde onhandig in op een tegenstander en de counter van Lyon was dodelijk. Invaller Dembélé glipte door de buitenspelval en mocht alleen op Ederson af. Hij faalde niet en maakte er 1-2 van. De VAR Keek nog even naar eventueel buitenspel en een mogelijke fout, maar gaf groen licht. In het slot ging doelman Ederson nog blunderen, waardoor het 1-3 werd.