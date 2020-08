Duizenden Wit-Russen verzamelen voor openbare omroep

In Wit-Rusland hebben zaterdagavond minstens 3.000 personen zich verzameld voor het gebouw van de staatstelevisie in de hoofdstad Minsk. Ze eisten ‘de waarheid’ en protesteerden tegen de herverkiezing van president Alexandre Loekasjenko.

De demonstranten hielden borden vast met daarop slogans als ‘Stop met liegen!’ en ‘Toon mensen de waarheid!’.

Ook oppositielid Maria Kolesnikova was aanwezig bij het protest. Zij is een medestander van Svetlana Tichanovskaja, de oppositiekandidate die het bij de presidentsverkiezingen van vorige week opnam tegen Loekasjenko en nu in ballingschap zit in Litouwen. ‘Het is niet moeilijk om de waarheid te vertellen. Aan de mensen die bij de televisie werken: zeg de waarheid!’, zei Kolesnikova.

Ook werknemers van de openbare omroep sloten zich bij de menigte aan. Zo’n 500 journalisten van de Wit-Russische staatsmedia hebben een brief ondertekend waarin ze eisen eerlijk verslag uit te brengen over de situatie in het land. Anderen verzamelden handtekeningen om vanaf maandag een staking te starten.

Al sinds zondag manifesteren duizenden mensen tegen de volgens hen frauduleuze herverkiezing van Loekasjenko en tegen de onderdrukking van de protesten.

Eerder zaterdag verzamelden duizenden mensen zich aan het metrostation Poetsjkinskaja, om kaarsen te branden en bloemen neer te leggen. Op die plek kwam maandag de betoger Alexander Taraikovsky om het leven. Volgens zijn partner werd hij doodgeschoten door de politie.