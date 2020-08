Charleroi is leider na zuinige zege tegen KV Oostende (1-0)

Het verhaal van speeldag 1 gaat gewoon verder: Charleroi won opnieuw zuinig nadat het lang onder lag, KVO toonde zich verdienstelijk maar niet efficiënt genoeg. De 1-0 in Henegouwen van zaterdagavond schenkt de Zebra’s voorlopig de leiding, al kostte die zege dus bloed, zweet en tranen.

Coronaproof was het daar toch allemaal niet echt in Charleroi. Net voor de aftrap stonden een aantal supporters van de thuisploeg aan de stadionpoorten. Met gezangen, bommen en veel rook wilden ze hun ploeg steunen, maar hun actie had het omgekeerde effect. Verrassend genoeg was de openingsfase volledig voor de Kustboys: de hoge pressing leverde balbezit én enkele kansen op. Boonen kon al snel aanleggen vanop de rand van de zestien en even later mocht Hjulsager moederziel alleen voor Penneteau op doel koppen. De bal ging telkens over of naast. Oostende liet zo toch de intenties zien om iets te rapen tegen Charleroi, dat vorige week nog ging winnen op het veld van Club Brugge. Maar deze keer vonden de Zebra’s o zo moeilijk openingen en kansen.

Het was een halfuur wachten op een eerste mogelijkheid voor Charleroi. Fall kon afdrukken op een afvallende bal, Hubert - vorige week nog zwaar in de fout - pakte uit met een prima parade. KV Oostende zag rond dat moment smaakmaker Hjulsager uitvallen, en dat betekende toch wel een domper van formaat. De nieuwe McGeehan kwam hem vervangen maar mist duidelijk nog ritme. Met 0-0 trok iedereen naar de catacomben, en daar mocht vooral Charleroi dus tevreden mee zijn.

Na de rust verliep de match een pak evenwichtiger, al betekende dat niet dat Charleroi plots een beter ging voetballen. Integendeel: het niveau van de wedstrijd zakte in totaal zienderogen. Tien minuten na de rust kon Gholizadeh vanop afstand een eerste kogel op doel afvuren, maar daarna bleef de match verstoken van kansen. Langs beide kanten werden vanaf het uur een aantal wissels doorgevoerd in de hoop om de boel helemaal open te breken. Maar Charleroi bleef in hetzelfde bedje ziek: géén concrete kansen. Met het slotkwartier in aantocht was het KV Oostende dat nog eens naar voor trok. Na een knappe combinatie moest Penneteau alles uit de kast halen om de bal voor zijn lijn te houden, maar net als tegen Beerschot liep KVO als minst efficiënte ploeg tegen de lamp. De ingevallen Rezaei kon Hubert vloeren na een subtiel balletje van Gholizadeh, waardoor de Zebra’s een beetje vanuit het niets op 1-0 kwamen.

KVO probeerde nog iets: met een vlijmscherpe counter stuurde McGeehan ploegmaat D’Haese in het straatje, en die zette met een flukse beweging twee verdedigers te kijk. Oog in oog met Penneteau raakte jongeling de bal helemaal mis, waardoor de grootste kans op de gelijkmaker verloren ging. Ook vijf minuten extra tijd veranderden niets meer aan de stand. Charleroi mag zich dus voorlopig leider noemen met het maximum, Oostende wacht na twee matchen nog steeds op z’n eerste puntje.

Charleroi: Penneteau, Busi, Willems, Dessoleil, Kayembe, Gillet, Ilaimaharitra (63’ Rezaei), Morioka, Fall (86’ Henen), Nicholson, Gholizadeh (82’ Ribeiro Costa)

KV Oostende: Hubert, Bataille, Tanghe, Theate, Skulason (68’ Matam), Hjulsager (33’ McGeehan), D’Arpino, Vandendriessche, Boonen, Gueye (61’ Kvasina), D’Haese

Doelpunten: 76’ Rezaei (Gholizadeh) 1-0,

Gele kaarten: 50’ Bataille, 57’ Gueye, 80’ Morioka

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Wesli De Cremer