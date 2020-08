Genk blijft op gelijkspel steken na late treffer van OH Leuven

OHL heeft voor een stunt gezorgd door met een door blessures zwaar gehavende ploeg 1-1 gelijk te spelen bij Genk. De Limburgers waren 90 minuten lang de betere, maar slikten in het slot nog een tegendoelpunt van Henry. Eerder had Ito Genk op voorsprong gebracht.

Voor verrassingen in de opstelling moesten we vooraf bij de Leuvenaars en Marc Brys zijn. Hij wisselde op liefst zes plaatsen. De nieuwkomers: Ngawa, Ouedraogo, Vekemans, de 17-jarige Asante en kersverse aanwinsten Iversen en Vlietinck. Bij de thuisploeg keerde Bongonda terug uit quarantaine.

Genk ging van bij de start op zoek naar de openingstreffer, een attente Kotysch kon Ito afstoppen bij de eerste Limburgse aanval. De eerste iets ernstigere kans was voor Bongonda, maar zijn verre uithaal werd vlot gestopt door OHL-doelman Iversen, die de Leuvenaars huren van Leicester. Twee minuten later was daar opnieuw Bongonda, maar zijn schampschot ging net naast.

Leuven stond onder druk en werd zwaar bestookt door de Genkenaars, maar tot écht uitgespeelde kansen kwam de thuisploeg in het eerste halfuur niet. Tegen de gang van het spel in was de eerste reuzekans van de wedstrijd zelfs voor OHL. Hubert bediende Vekemans met een doorsteekpas, de 20-jarige belofte besloot pal op keeper Vukovic.

Net na de drinkpauze had Leuven toch weer zijn kersverse doelman Iversen nodig om de nul te houden. Hij duwde een schot van Cuesta uit zijn doel. Daarna volgde opnieuw een zeer stevige tegenprik van OHL, Mercier en Henry rukten samen op. Mercier legde terug op Sowah, Vukovic voorkwam bij het schot van de Ghanees de 0-1 met een beenveeg. Niet veel later leek Dessers aan de overkant op aangeven van Daehli de score te openen van vlakbij het doel, maar hij stond buitenspel. Op slag van rust kreeg Mercier nog alle ruimte om aan te leggen van net buiten de zestien, maar de OHL-middenvelder besloot over.

Heerlijk in de linkerbovenhoek

Na de pauze bracht Hannes Wolf Onuachu aan de aftrap ten koste van Daehli. Er vielen prikjes aan beide kanten, zonder dat het echt gevaarlijk werd. Tot Ito na tien minuten in de tweede helft ruimte kreeg om aan te leggen vanop een meter of twintig en het leer heerlijk in de linkerbovenhoek mikte. 1-0. Op het uur toonde Ito zich nog eens door de net ingevallen Aguemon vlotjes in de wind te zetten, maar Ouedraogo stopte de aanval af.

Het tempo verdween even uit de wedstrijd, de voorzetten van Uronen aan de ene kant en Aguemon aan de andere kant bleven onaangeroerd. Munoz leek een kwartier voor tijd de wedstrijd te beslissen met een schuiver over de grond, maar hij werd afgevlagd voor buitenspel. De partij leek in de laatste tien minuten rustig naar het einde te kabbelen, maar dat was buiten de genialiteit van Sowah gerekend. Met een lobje bracht hij de bal tot bij Mercier, die naar Henry doorstak. De Franse spits besloot eerst op Vukovic maar prikte in de rebound de 1-1 tegen de netten. OHL mocht meer dan tevreden zijn met een puntje, al verloor het in het slot nog zijn spits Henry met een enkelblessure.

OHL: Iversen, Kotysch, Ngawa, Ouedraogo, Vlietinck (87’ Myny), Vekemans (59’ Aguemon), Hubert, Sowah, Mercier, Asante (64’ Croizet), Henry

Genk: Vukovic, Maehle, Cuesta, Lucumi, Uronen, Ito, Munoz, Daehli (46’ Onuachu), Wouters, Bongonda (62’ Eboue), Dessers (76’ Nygren)

Doelpunten: 55’ Ito 1-0, 85’ Henry 1-1

Scheidsrechter: Vergoote

Gele kaarten: Wouters, Ngawa