Jakob Fuglsang de sterkste overlever in bewogen Ronde van Lombardije

Jakob Fuglsang (Astana) heeft met de Ronde van Lombardije zijn tweede Monument gewonnen. De Deen won een bewogen editie, waarin Remco Evenepoel (Deceuninck-QuickStep) zwaar crashte door op een muur te botsen en het ravijn in te vallen. George Bennett (Jumbo-Visma) en Aleksandr Vlasov (Astana) mochten mee op het podium.

Elf renners mochten deel uitmaken van de lange vlucht in het land van het Comomeer. Door de omvangrijkheid van de groep kregen ze van het peloton maximaal vier minuten voorsprong. In het pak controleerde Deceuninck-QuickStep, dat op de Colle de Brazia met zo’n zestig kilometer te koersen de vluchters teruggreep.

Val Remco

Het sein voor Dries Devenyns om een stevig nummertje op te voeren. De wegkapitein van The Wolfpack nam in zijn eentje het peloton op sleeptouw op de Madonna del Ghisallo, waardoor dat peloton stevig uitgedund werd. Tot aan de Muro di Sormano zette de ervaren Belg de toon voor zijn kopman Remco Evenepoel, die constant in tweede positie bleef zitten. Op die steile muur werd de schifting stevig doorgevoerd: Evenepoel, Fuglsang, Ciccone, Nibali, Vlasov en Bennett waren de zes leiders die boven kwamen. Maar in de afdaling ging het mis voor onze landgenoot en topfavoriet bij uitstek Remco Evenepoel. Hij dook over een muurtje en verdween uit de wedstrijd. Hij met een draagberrie uit het ravijn gehaald en afgevoerd naar het ziekenhuis, maar de renner bleef heel de tijd bij bewustzijn.

De koers gaat door, ook in Lombardije. Dus gingen de zes leiders verder met de loodzware opdracht richting Como. Op de Civiglio trok een flitsende Fuglsang in de aanval. Bennett volgde vlot, Vlasov kon profiteren van het doorzakken van het drietal van Trek-Segafredo (Nibali, Mollema en Ciccone) en haakte zijn wagonnetje aan. De beloftevolle Rus kraakte pas op de San Fermo Battaglia, de laatste klim van de dag. Daar trok Bennett tot tweemaal toe door. Maar bij zijn tweede poging kreeg de Nieuw-Zeelander het deksel op de neus. Fuglsang ‘poefte’ weg en dook de afdaling in met een geruststellende voorsprong.

De Deen kwam alleen aan in Como en pakte zijn tweede Monument na Luik-Bastenaken-Luik in 2019.