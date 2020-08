Remco Evenepoel bij bewustzijn na zware val in Ronde van Lombardije

Wat een hoogdag moest worden voor Remco Evenepoel, draaide uit op een drama. De topfavoriet schoof op het goede moment mee met een kopgroep met enkele favorieten, maar in een afdaling liep het mis. Evenepoel kwam in een afdaling ten val. Hij botste tegen een muurtje en dook een ravijn in.

De 20-jarige renner maakte deel uit van een kopgroep van zeven toen hij op een veertigtal kilometer van de finish in de afdaling van de Muro di Sormano een muurtje raakte en een afgrond indook. De ambulance was meteen ter plekke, werd ter plaatse verzorgd en voorzichtig uit het ravijn gehaald, daarna werd hij afgevoerd naar het Sant’Anna ziekenhuis in San Fermo della Battaglia (vlakbij Como). De renner bleef altijd bij bewustzijn, en heeft geen neurologische problemen. Zijn rechterbeen zou wel geraakt zijn.