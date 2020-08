Spanje rolt internationaal drugsnetwerk op: acht miljoen euro in beslag genomen

De Spaanse Guardia Civil heeft samen met de Poolse politie en Europol meer dan 8 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen, en 75 verdachten gearresteerd. Dat gebeurde tijdens operatie ‘Vangelis’, gericht tegen een internationaal netwerk van marihuanahandel dat opereerde vanuit de Spaanse provincie Granada.

De Spaanse onderzoekers vonden volgens Europol 2.690 cannabisplanten met een straatwaarde van meer dan 3 miljoen euro. Er werd beslag gelegd op 36 eigendommen en 50 voertuigen, samen goed voor meer dan acht miljoen euro, en 200.00 euro cash geld. Daarnaast werd er ook 370.000 euro geblokkeerd op de bankrekeningen van de criminelen.

69 Spanjaarden en zes Polen zijn voor de rechter gedaagd, om zich te verantwoorden voor beschuldigingen van drugshandel en het witwassen van geld.

Het onderzoek begon in november 2017. Het criminele netwerk werd geleid van Polen, maar de meesten leden bevonden zich in Granada. Ieder van hen had een specifieke taak. De telers zorgden voor de marihuana, een ander deel haalde de geoogste marihuana op en nog een andere tak van de organisatie zorgde voor de verpakking en opslag van de drugs. Tot slot was er ook nog een groep mensen verantwoordelijk voor het transporteren van de drugs, en het verdelen ervan op de Europese markt.