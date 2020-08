Elise Mertens knokt zich naar finale op WTA-toernooi in Praag

Elise Mertens (WTA 23) heeft zich op het tornooi in de Tsjechische hoofdstad Praag (WTA 250.000 dollar) geplaatst voor de finale. In de halve finale won de 24-jarige Limburgse met 7-5, 7-6 van de Tsjechische Kristyna Pliskova (WTA 69). Mertens werkt zondag de finale tegen ex-nummer 1 Simona Halep (WTA 2 Roemenië) of haar landgenote Irina-Camelia Begu (WTA 82) af.

Elise Mertens, die haar twee vorige ontmoetingen in 2019 en op de US Open en in Doha telkens in twee sets had gewonnen, was ook in de derde confrontatie met Pliskova te sterk. In haar tweede tornooi nadat het WTA-circuit en omwille van de corona-pandemie opnieuw werd opgestart, heeft Mertens de uitschuiver van het tornooi in Palermo uitgewist. In Italië werd ze immers in de eerste ronde uitgeschakeld. In de halve finale was er bij een 5-3 bonus eventjes concentratieverlies en reageerde Kristyna Pliskova naar 5-5. Elise Mertens stelde orde op zaken en stoomde door naar 7-5 setwinst. De tweede set was een heuse thriller en werd met een tie-break beslist. Derde reekshoofd Mertens hield haar nervositeit perfect in balans en pakte op het juiste moment met winners uit. Ze won de tie-break met 7-4 cijfers. Morgen gaat ze in de Tsjechische hoofdstad in haar zevende WTA-finale op zoek naar een zesde titel. De opponent in de finale komt uit Roemenië. Simona Halep (WTA 2), ex-nummer 1 van de wereld en winnares van onder meer Roland Garros en Wimbledon, is uiteraard favoriete tegen haar landgenote Irina-Camelia Begu (WTA 82).