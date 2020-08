Geen Eline Berings op BK atletiek: “Voel me niet 100 procent fit”

Eline Berings is dit weekend op het BK atletiek samen met Nafi Thiam de grote afwezige. Op Twitter gaf ze zaterdag een korte uitleg bij haar forfait. “Ik voel me niet 100 procent fit en wil geen risico’s nemen”, klinkt het.

“BK dit weekend, maar niet voor mij”, schreef Berings. “Ik voel me niet 100 procent fit en heb besloten geen risico’s te nemen. Ik geef snel meer nieuws over de rest van mijn seizoen en over mijn toekomst.” De hordeloopster heeft eerder aangekondigd dat ze in deze periode zou beslissen of ze nog een jaartje doorgaat tot en met de Spelen in Tokio volgende zomer.

In afwezigheid van Berings is nationaal recordhoudster Anne Zagré torenhoog favoriet om zondag de Belgische titel op haar palmares bij te schrijven.